Ahmet Sönmez noktayı koydu

Doğan Türk Birliği kaptanı Ahmet Sönmez futbolu bıraktığını açıkladı. Altyapısından itibaren 30 yıldır formasını giydiği Doğan'a veda mesajı yayımlayan Ahmet Sönmez onlarca kişinin üzerinde emeği olduğunu, kaptanlık bandıyla gururla giydiği kutsal formasını rafa kaldırma zamanının geldiğini, vicdanı rahat olarak bayrağı teslim edeceğini belirtti.

Doğan Türk Birliği Kulübü Başkanı Bayar Piskobulu da açıklamasında Mayıs ayında kaptanlarıyla görüşme yaptıklarını, iş yoğunluğundan futbolu bırakma düşüncesi olduğunu, yanlış yapmama adına içinin rahat olması için sezonu açtığını ve Ahmet'in son kararına saygı duyduğunu vurguladı. Bayar Piskobulu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle;

"Vedalar zordur…”

Çok fazla seni anlatmaya gerek yoktur ile başlamak isterim . Bu takım taraftar çocuklar için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum . ALLAH HER BAŞKANA HER TAKIMA SENİN GİBİ BİR KARAKTER SENİN GİBİ BİR FUTBOLCU SENİN GİBİ BİR KAPTAN VERSİN.

Şimdi herkes yorum yapacak ve bilgi kirliliği olacak . Ama buna son vermek bana düşer. Mayıs ayında sadece ikimizin bildiği ve ortak aldığımız kararı açıklama zamanı.

Sarı işlerinin yoğunluğundan dolayı Mayıs ayından bırakmak istedi ama içindeki ‘ya yanlış karar verirsem’ duygusu bir o kadar daha onu zora sokuyordu . Uzun uzun konuşup ortak bir karar aldık . İçinin rahat olması için sezonu açıp bişeyleri görüp ondan sonra bu kararı açıklamak son nokta idi. Tüm bu aldığı kararlar yine Doğan içindi.

Ama bu aldığın karara saygı duyarak gözü yaşlı kabul ediyorum bilesin."