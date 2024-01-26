Ahmet Tolgay'dan Hazar Ergüçlü’ye tam not

Yıllardır film ve dizi eleştirmenliği konusunda ülkemizde farklı bir yeri bulunan Gazeteci Ahmet Tolgay, Hazar Ergüçlü’ye tam not verdi.

Dün akşam ilk bölümü ile ekrana gelen İnci Taneleri dizisi ile milyonları ekrana kilitleyen merhum Gazeteci Süleyman Ergüçlü ve Neşe Ergüçlü’nün kızı olan Hazar Ergüçlü oyunculuk yeteneği ile Türkiye’de de zirveye yerleşti.

Tolgay’ın paylaşımı şöyle:

GÜNAYDIN EFENDİM... Günün özel günaydını, dün gece ekip arkadaşlarıyla birlikte, "İnci Taneleri" dizisinin ilk bölümünde, milyonları ekrana kilitleyen, "açacağın var mı?" repliğiyle bir fenomeni tetikleyen Hazar Ergüçlü'ye... Alıştırılageldiğimiz dizilerden farklı bir dizide konunun ve yönetmenin kendisinden beklediği performansı pavyon kızı "Dilber" rolünde, kendine özgü yeteneği ile fazlasıyla sunan Hazar Ergüçlü'yü gönülden kutlarım.. Yüksek başarının devamını bekleriz... İlk bölümde "Açacağın var mı?" repliği ile sükse yapıp gizemli bir öykünün kapısını açan Hazar, başarının yollarını açacak yeteneğe çoktan kavuşmuş maşallah...