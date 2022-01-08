Ahmet Topal 2 gün tutuklu kalacak

Kamalı Haber

2021 yılı içerisinde Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik kasaları çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklanan zanlı Ahmet Topal mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç zanlı Ahmet Topal’ın 2021 yılı içerisinde Lefkoşa' da İşletmeciliğini Hasan ONBAŞI' nın yaptığı Onbaşı Sebze meyve şirketine ait plastik üzerinde Onbaşı yazan kırmızı renkli kasaları sirkat edip kendisine ait sebze ve meyve işletmesinde kullandığı yönünde şikâyet yapıldığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak zanlının 7 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklandığını alınması gereken ifadeler ve aranan söz konusu emareler olduğunu ayrıca zanlının sebze satışı yaptığı işletmelerde incelemeler yapılıp ifade temin edileceğini belirterek ilk etapta zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Vedia B. Barkın zanlının soruşturma maksatlı ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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08/01/2022 15:06