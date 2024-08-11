Ahmet Tuğcu, elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, ülkede dün yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaptı.

Kesintilerin üretim eksikliği nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Tuğcu, enerji kapasitesini paylaştı.

El-Sen Başkanı Tuğcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Eşit Egemende elektrikte dün saat 18:00'de son durum.

Pik=352MW

Kesinti=85 MW

Teknecik=toplam kapasite 360MW üretim 147MW

Aksa=toplam kapasite 175MW üretim 90MW

Güneyden alınan 30MW

Yani işin özeti resimde enerjideki "İstikrara" sebep olanlar var”