Ahmet Tuğcu, elektrik kesintilerinin nedenini açıkladı!
11/08/2024
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Ahmet Tuğcu, ülkede dün yaşanan elektrik kesintileri ile ilgili açıklama yaptı.
Kesintilerin üretim eksikliği nedeniyle yaşandığına dikkat çeken Tuğcu, enerji kapasitesini paylaştı.
El-Sen Başkanı Tuğcu, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Eşit Egemende elektrikte dün saat 18:00'de son durum.
Pik=352MW
Kesinti=85 MW
Teknecik=toplam kapasite 360MW üretim 147MW
Aksa=toplam kapasite 175MW üretim 90MW
Güneyden alınan 30MW
Yani işin özeti resimde enerjideki "İstikrara" sebep olanlar var”11/08/2024 10:21