Ahmet Tuğcu: Torpilli abonelerin elektriği ne zaman kesilecek?

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun (Kıbtek) 675 TL borcu olan vatandaşların elektriğini yarın keseceğini açıklaması, ülkede büyük tepki topladı. Kıbtek Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Paşa ve Genel Müdür Dalman Aydın'ın bu kararı, birçok kişi tarafından eleştirildi.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, bazı büyük abonelerin milyonlarca liralık borçları olduğunu ve bu borçların ödenmediğini belirtti.

Tuğcu'nun paylaşımı şöyle;

“675TL bakiye borcu olan vatandaşın elektriğini yarın keseceğini açıklayan Kıbtek yönetim kurulu başkanı HÜSEYİN PAŞA ve Genel müdür DALMAN AYDIN aşağıda isimleri yazılı TORPİLLİ abonelerin da taksit ve ödemesi gereken bakiyelerini ödemedikleri için elektriklerini kesecekler mi?

T&T AIRPORT:50,000,000TL

VERİ MERKEZİ:12,500,000TL

HALA SULTAN CAMİSİ:777,000TL”