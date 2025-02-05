Ahmet Uluhan: Koltuk derdinde olan Töre, bizi sorgulayamaz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçesi Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Uluhan, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin oğlu Tuygun Töre’ye yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Uluhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, gençlik kollarının parti içinde verdiği mücadelelere dikkat çekerek, Töre’ye “Biz mecliste kavgamızı verirken, yürüyüşler yaparken sen neredeydin?” sorusunu yöneltti. Ayrıca, Töre’nin açıklamalarına destek veren bazı parti üyelerinin tavrından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

UBP’nin her seçimde Töre ailesine koşulsuz destek verdiğini belirten Uluhan, “Ziya Bey’e (Ziya Öztürkler) yönelik birçok haksızlık yapıldı. Peki, bu psikolojik desteğe ihtiyacı olan kişi o zaman neredeydi?” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

"Partiyi Bölmedik, Renk Değiştirmedik"

Uluhan, Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin gençlere ne zaman sahip çıktığını ve sorunlarını ne zaman dinlediğini sorgularken, Tuygun Töre’yi de parti içi mücadeleye dair ders vermeye en son kişi olarak nitelendirdi. “Ben şahsen hiç sağa sola yalpalanmadım, renk değiştirmedim, partiyi bölmedim. Ama saygı duyduk,” ifadelerini kullandı.

Gençlik Kolları olarak mecliste etkinlikler düzenlediklerini belirten Uluhan, ancak bu süreçte Töre’nin sadece koltuk derdinde olduğunu öne sürdü. “Meclis günlerce boş kaldı, defalarca kabul görmediniz ama ısrar ettiniz. Partinin meclis mücadelesine sahip çıkmadınız,” diyerek Töre’yi eleştirdi.

"Şimdi Kulislerde Cumhurbaşkanlığı Seçimi Konuşuluyor"

Uluhan, açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik kulis çalışmalarına da göndermede bulunarak, “Şimdi kulislerde Cumhurbaşkanlığı seçimi için nabız yoklanıyor. Eh, ne diyelim... Başarılar. Gençleri çok güzel ödüllendirdiğiniz için şahsen teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.