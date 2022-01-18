Ahmet Yıkık’ın, ‘Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış’ Adlı Kitabı Yayımlandı

Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu Çalışmaları Bölümünde öğretim görevlisi olarak akademik çalışmalarını sürdüren Dr. Ahmet Yıkık’ın, “Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış” adlı kitabı Günce Yayınları tarafından yayımlandı.

Konuyla ilgili yazılı açıklamaya göre, kitapta, Kıbrıslı Türklerin Arap harfleriyle basılan ve arşivlerde nüshalarına ulaşılabilen en eski gazetelerinden “Zaman” ve “Yeni Zaman” gazetelerinde 1892 yılında haftalık tefrikalar (parçalar) halinde yayımlanan “Bir Bakış” adlı romanın çevirisi sadeleştirilmiş metin şekilde okuyucuların beğenisine sunuluyor.

Bunun yanı sıra, söz konusu tefrika romanın yazarı ve “Zaman” ile “Yeni Zaman” gazetelerinin kurucusu Muzaffereddin Galib, kitapta Kıbrıs’ta Türkçe basın faaliyetlerinin başlangıcı, ilk Türkçe gazeteler gibi konularda bilgiler de aktarıyor. Ayrıca “Bir Bakış” adlı romanın Tanzimat Edebiyatı içerisindeki yeri ve değerini belirlemeye yönelik yapısalcı bir çözümleme de kitapta yer alıyor.

Açıklamaya göre, “Binbir Gece Masalları”ndan birçok unsuru barındıran Bir Bakış, Doğu anlatısından Batılı roman anlayışına geçişin ilk aşamasına örnek teşkil ediyor.

Varlıklı bir aileye mensup, şair ruhlu ve kırılgan bir karaktere sahip Nuri Bey ile şıpsevdiliğiyle nam salan Fahriye Hanım’ın birbirlerine ilk görüşte âşık olmalarına odaklanan kitapta, 19’uncu yüzyılın romantik dünya görüşü yoğun bir şekilde yansıtılıyor.

“Kıbrıs Türk Edebiyatında İlk Tefrika Roman: Bir Bakış”, Lefkoşa’daki kitapçılardan temin edilebilir.

YAZAR HAKKINDA…

Ahmet Yıkık Girne’de doğdu. Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Bir süre Kıbrıs’ta, çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe – Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalıştı. Aynı zamanda akademik eğitimine devam etti. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu Çalışmaları bölümünde tamamladı. Kıbrıs Üniversitesi Türkoloji ve Ortadoğu bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Birçok eserin çevirisini yapan Yıkıl, Kıbrıs, Türkiye ve Yunanistan’da yayımlanan çeşitli edebiyat dergilerine gerek kitap eleştirileri, gerekse şiir ve öykü çevirileriyle katkıda bulundu.

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18/01/2022 14:20