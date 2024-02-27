Ahmetcan Kaplan, AZ Alkmaar-Ajax maçına damga vurdu

Trabzonspor'dan Ağustos 2022'de Ajax'a transfer olan 21 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan, Ajax ile ligde ilk resmi maçına çıktı. Sonradan oyuna giren futbolcu performansıyla tam not aldı.



AHMETCAN KAPLAN'DAN PARMAK ISIRTAN PERFORMANS



Ajax'ın AZ Alkmaar'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Ahmetcan Kaplan, mücadeleye 36. dakikada Gaaei'nin yerine dahil oldu. 21 yaşındaki stoper, Ajax formasıyla ligde ilk maçına çıkarken 71 kez topla buluştu. 66 başarılı pas yapan Ahmetcan, yüzde 97'lik pas isabeti yakaladı. Öte yandan genç savunmacı girdiği 7 ikili mücadelenin 5'inde rakiplerine üstünlük sağlarayarak yıldızlaştı.



"ÇOK İYİ BİR OYUNCU OLDUĞUNU GÖRDÜK"



Karşılaşmanın ardından Ahmetcan Kaplan ile ilgili konuşan Ajx Teknik Direktörü John van't Schip, "Çok iyi iş çıkardı. Ciddi bir sakatlık geçirdikten ve genç takımda birkaç maç oynadıktan sonra hala çok iyi bir oyuncu olduğunu gördük. Defansımız için kesinlikle bir takviye olabilir." ifadelerini kullandı.

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