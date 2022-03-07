AIDS hastaları çaresiz bırakıldı

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ilaç sıkıntı aşılıyor ancak AIDS hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların ithali halen yapılamıyor.

Haber Kıbrıs Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Ekmekçi, Günaydın Haber Kıbrıs Programı’nda konuya dikkat çekerek bir doktorun yaşadıklarını anlattı.

Devlet hastanesinde görev yapan bir doktorun AIDS hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaca ulaşmak için diğer hatalardan yardım istediğini ifade eden Ekmekçi “Doktor hastalarını arayarak ‘Fazla ilacınız var mı’ demek zorunda kaldı. 3 adet hap için doktorlarımız ne duruma düşüyor” dedi.

AIDS hastalarının tedavilerinde sürekli olarak ilaç kullanıldığını aktaran Ekmekçi “AIDS hastaları ilaç almak zorunda. İlaç alamadıklarında vücut dirençleri düşüyor ve ölümle yüz yüze kalıyorlar” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin “Sorunları çözemediğim zaman mutsuz oluyorum” sözlerine gönderme yapan Ekmekçi “Biz de bazen sizi eleştirdiğimiz için üzülüyoruz” dedi.

Bu habere tepkiniz:



07/03/2022 10:13