AIDS hastaları ölüme terk edildi!

Ülkemizde son zamanlarda yaşanan ilaç sıkıntı ileri bir düzeye çıktı. Normal hastalıkların ilaçları bir yana ölümcül olan hastalıkların da ilaçları bulunamıyor.

Devletin sağlamakla yükümlü olduğu ve HIV-AIDS hastaları için yaşamsal olarak çok kritik olan ilaçların da ülkemizde bulunamadığı ifade ediliyor.

AIDS hastaları, her gün almak zorunda olduğu ilaçları bulamıyor, hastalar ölüme terkediliyor. Devletin tedarik edip hastalara sunmak zorunda olduğu bir çok HIV virüsünü yavaşlatmaya yarayan ilaçların devlet tarafından adaya getirilemediği ve hastaların mağdur edildiğini kaydedildi.

HIV Virüsü’ne yakalanan ve bu ilaçları alması durumunda yaşam sürelerinin artırılmasına yarayan ilaçların ülkede olmadığını kaydeden AIDS hastaları yardım bekliyor. İlaçların kullanımında sürekliliğin kritik olduğu ifade edilirken ilaçların alınmaması durumunda tedavi ve yaşamsal süreyi uzatmaya yarayan sürecin sekteye uğradığı da belirtiliyor.

Haber Kıbrıs’a konuşan AIDS hastaları, çok zor durumda olduklarını ifade ederek bu ilaçların bir an evvel ülkeye getirilmesi ve hastalara sağlanmasını istiyor. AIDS hastaları, aylık olarak temin ettikleri ve günlük olarak kullandıkları ilaçların son zamanlarda tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek her ay bu sıkıntının yaşandığını ancak son aylarda ciddi bir mağduriyet yaşadıklarını belirtiyor.

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24/02/2022 11:57