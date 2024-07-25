AIDS vakaları için ilaç ve rakamlar

Politis gazetesi bahse konu ilacın Avrupa Sağlık Örgütü tarafından onaylanmasından sekiz yıl sonra Güney Kıbrıs’ta da kullanımının sağlanması amacıyla ilgili girişimlerin yürütüldüğünü, protokolün de önümüzdeki aylarda hazır olacağını yazdı.

AİDS rakamlarına da yer veren gazete Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayanarak 2023 yılında 218 kişiye HIV tanısı konduğunu belirtti.