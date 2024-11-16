AIDS'ten ölen çocuğun babası: Nasıl bulaştı bilmiyorum

13 yaşında bir erkek çocuğu AIDS nedeniyle hayatını kaybetti.

İddiya göre, 8. sınıf öğrencisi A.E.K.'nin ailesi ağustos ayında çocuklarının aniden kilo kaybetmesi, beslenme bozukluğu ve zayıflık şikayeti ile hastaneye başvurdu. Çocuk bir süre tedavi gördü ancak şikayetleri devam etti.

Aile eylül ayında da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne aynı şikayetlerle başvurdu. Çocuğun burada yapılan tetkiklerde HIV pozitif olduğu anlaşıldı.

A.E.K.'nin babası K.K.'nın HIV pozitif olduğu ise şubat ayında belirlendi. Baba, kan bağışı sırasında hastalandığını ileri sürüldü.



SAĞLIK BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA



Sağlık Bakanlığınden yapılan açıklamada, çocuğa tanı konulmadan kan bağışı yapıldığı bilgisi paylaşıldı.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:



"HIV virüsü nedeniyle vefat eden 13 yaşındaki A.K. adlı hastamıza dair basına yansıyan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.



Geçirmiş olduğu operasyonlar dolayısıyla tanı konulmadan önce kan naklı yapıldığı bilgisine ulaşılmış, psikiyatrik değerlendirmeler sonucu da herhangi bir istismar bulgusuna rastlanmamıştır.



Süreç yargıya intikal etmiş olup devem etmekte olan bir soruşturma konusudur.



Kamuoyunu yanıltan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini hatırlatırız.

Konu hassasiyetle takip edilmekte olup ilgili makamlarca geleşmelere ilişkin gerekli açıklamalar komuoyu ile paylaşılacaktır."

KIZILAY'DAN AÇIKLAMA

Türk Kızılay, virüsün Kızılay tarafından verilen bir kandan bulaştığına yönelik iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Açıklamada, “13 yaşındaki A.E.K.’nın babası K.K., 2024 yılı ocak ayında Muğla’nın Milas ilçesi Atapark Kan Bağış Merkezi’ne başvurarak ilk kez kan bağışçısı olmak istemiştir. K.K.’dan alınan kan örneği, güvenli kan teminine yönelik NAT (Nükleik Asit Amplifikasyon Testi) testi dahil tüm tetkiklerden geçirildikten sonra HIV pozitif olduğu anlaşılmış ve derhal ilgili sağlık ve kolluk birimlerine bilgi verilip kan imha edilmiş ve baba K.K. Kızılay’ın ret listesine alınmıştır. Babaya ilk kez HIV teşhisini koyan ve tüm devlet birimlerini uyaran kurum Kızılay’dır.” denildi.

İSTİSMAR MI?

Çocuk ve babada pozitif; anne ve diğer kardeşte negatif çıkması üzerine cinsel istismar ihtimali gündeme geldi.

Adli sosyal pediatri ve çocuk psikiyatriden destek istendi. Cinsel istismar şüphesi üzerinde başlatılan soruşturmada çocuk psikiyatrisi hem çocuk hem de baba ile görüşme yaptı.

Yazılan raporda istismarın tariflenemediği belirtildi.

NASIL BULAŞTI?

Hayatını kaybeden çocuğa otopsi yapıldı.

Bu hastalığın çocuğa ne şekilde bulaştığı araştırılılıyor.

Adli olaya ilişkin babanın ifadesine başvuruldu. Ev içinde tüm önlemlerin alındığını dile getiren baba, "Nasıl bulaştı bilmiyorum." dedi.