AIESEC Doğu Akdeniz, Eğitim Ve Motivasyon Kongresi Tamamlandı

AIESEC Doğu Akdeniz, her yıl düzenlediği "AIESEC Doğu Akdeniz Eğitim ve Motivasyon Yerel Konferansı"nı bu yıl 15-16 Mart 2025 tarihlerinde İskele'de gerçekleştirdi. İskele Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleşen etkinlik, yoğun bir programla tamamlandı. Kongreye, AIESEC Türkiye Gençlik Taraflı Pazarlama Direktörü Baran Ensarioğlu da katıldı.

AIESEC Doğu Akdeniz Başkanı Belemir Aydın, kongrenin amacına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni üyelerimizin AIESEC kültürünü öğrenmesini, birbirleriyle kaynaşmasını ve sorumlu oldukları alanlarda kendilerini geliştirmesini amaçladık. Aynı zamanda, davet ettiğimiz konuşmacılarla katılımcıların bakış açılarını genişletmeyi, teknik beceri eğitimleri sunarak gelişimlerine katkıda bulunmayı ve yıl boyunca gerçekleştireceğimiz hedeflere en iyi şekilde hazırlanmalarını hedefledik." ifadelerini kullandı.

6 Öğrenci Staj İmkânı Buldu

DAÜ'nün büyük desteğiyle gerçekleşen ve son yılların en büyük yerel kongresi olarak nitelendirilen etkinliğe 51 AIESEC üyesi katıldı. Kongre sonrasında AIESEC Doğu Akdeniz, çalışmalarını hız kesmeden sürdürerek mart ayı itibarıyla yurtdışında staj fırsatı yakalayan öğrenci sayısını altıya çıkarmayı başardı. Farklı projeler, etkinlikler ve seminerler üzerine çalışmaların devam ettiğini belirten AIESEC Doğu Akdeniz, ilgilenen öğrencilerin DAÜ'deki AIESEC ofisini ziyaret edebilecekleri veya üniversite içinde kurulan stantlara uğrayabileceklerini bildirdi.