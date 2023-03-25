AIESEC Doğu Akdeniz Yıllık Yerel Kongresi’ni İskele’de yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) temsilcisi AIESEC Doğu Akdeniz yıllık yerel kongresini gerçekleştirdi.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen kongreye, AIESEC Türkiye, Giden Taraflı Global Volunteer Direktörü Meryem Rana Yurtçiçek de katıldı.

Kongrenin amaçlarına ilişkin AIESEC Doğu Akdeniz tarafından yapılan açıklamada, “Yeni üyelerimize AIESEC kültürünü tanıtmayı, birbirlerini tanımalarını sağlamayı, AIESEC’te sorumlu oldukları konularda kendilerini eğitmeyi, getirdiğimiz konuşmacılar ile üyelerimizin vizyonunu genişletmeyi, yumuşak, sert beceri eğitimleri vermeyi ve onları yıl içerisinde gerçekleştireceğimiz hedeflere hazırlamayı hedefledik” denildi.

-Üç öğrenci staj imkanı buldu

DAÜ’nün desteği ile gerçekleşen kongrede, 59 AIESEC üyesi katılım gösterdi. Mart ayında yurtdışında üç öğrencinin staj imkanı bulduğu ifade edilen açıklamada, farklı projeler, etkinlikler, seminerler için çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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25/03/2023 11:05