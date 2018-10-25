AİHM: Hz. Muhammed’e küfretmek ifade özgürlüğü değil

AİHM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 47 yaşındaki bir Avusturyalının 2009’da Hz. Muhammed'e yönelik kullandığı hakaret içerikli ifadelerin İnsan Hakları Sözleşmesi'nin düşünce özgürlüğü ile ilgili 10. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğine oy birliği ile karar verildi.

Açıklamada, Avusturya mahkemelerinin şahıs hakkında yerinde ve doğru gerekçelerle hükmettiğinin altı çizilerek, “Kullanılan tartışmalı ifadeler

objektif tartışma sınırlarını aşmıştır. Kullanılan ifadeler İslam Peygamberi Hz. Muhammed'e hakaret içeren bir saldırı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca bu tür başka saldırılar, ön yargıları körükler ve Avusturya'daki dini özgürlüğünü tehdit eder” değerlendirmesine yer verildi.

Avusturya'da 2009'da ‘İslam'ın Temel unsurları’ başlıklı bir seminerde konuşan 47 yaşındaki kişi, Hz. Muhammed'e hakaret içeren ifadeler kullanmış, 2011’de yerel mahkeme sanığı dini öğretiyi aşağıladığı gerekçesiyle 480 avro para cezasına çarptırmıştı.

Cezaya itiraz eden sanık, davayı Yüksek Mahkeme’ye taşımış, ancak mahkeme Hz. Muhammed'e hakaret eden kişinin itirazını kabul etmemişti.

Bunun üzerine söz konusu kişi davayı AİHM'e taşımıştı.