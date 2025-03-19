AİHM Rum yönetimini 18 bin 800 euro tazminata mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), Rus firarinin gözaltı ve iade sürecinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni ihlal ettiği gerekçesiyle Rum yönetimini tazminata mahkum ettiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, AİHM, Rum yönetimini Rusya’da yargılanması söz konusu olan Rus firari Dzhandzhgav’ı üç yıla yakın bir süredir gözaltında tutarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin kişisel özgürlük ve güvenlik hakkıyla ilgili maddelerini ihlal ettiği için 18 bin 800 euro tazminata mahkum etti.