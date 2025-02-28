AİHM Rum yönetimini “kurbanı suçlayan önyargılı cinsiyetçi kalıp ve tutumlardan” mahkum etti

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Ay. Napa’da 12 İsraillinin toplu tecavüzüne uğrayan İngiliz kadını, 10 gün süren araştırma ve uzun sorgular sonrasında gece yarısı şikayetini geri çekmek zorunda bırakan, ardından da “sahte ifade nedeniyle kamuya zarar vermekten” kovuşturan Rum yönetimini mahkum etti.

Alithia’nın manşete çektiği haberi diğer gazeteler de “İngiliz Kızın İsrailli Grup Tarafından Toplu Tecavüz Şikayeti Meselesinde Kıbrıs AİHM Tarafından Mahkum Edildi” başlığıyla okurlarına aktardı.

Fileleftheros, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Güney Kıbrıs’ı 2019’da Ay. Napa’da toplu tecavüze uğradığı şikayetinde bulunan (o zaman) 19 yaşındaki İngiliz kadının haklarını ihlal ettiğine oy birliğiyle hükmettiğini yazdı.

Habere göre, İngiliz turistin şikayetinin soruşturulması safhasında Rum makamlarının “kurbanı suçlayan önyargılı toplumsal cinsiyet kalıpları ve tutumlar” sergilediğine işaret eden AİHM, toplu tecavüz soruşturmasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin etkin araştırma yapılmaması ile ilgili 3’üncü, özel hayata ve aile hayatına saygı ile ilgili 8’inci maddesinin ihlal edildiğini saptadı.

Gazete İngiliz turistin, 10 gün süren araştırma ve uzun sorgulardan sonra gece geç saatlerde toplu tecavüz şikayetini geri çekmek zorunda kaldığını ve hemen ardından, 12 İsraillinin toplu tecavüz ettiğine dair yalan ifade vererek kamuya rahatsızlık vermekten kovuşturulduğunu hatırlattı. Gazete temyiz başvurusu sonrasında Rum Yüksek Mahkemesi’nin, önceki yargı sürecinin başarısızlığına atıf yaparak, İngiliz kadını beraat ettirdiğini de anımsattı.

Habere göre AİHM, Rum yönetiminin, cinsel şiddet mağdurlarının haklarını korumaya yönelik yasal çerçeveye sahip olmasına karşın İngiliz kızın davasında Rum makamların ve birincil mahkemesinin bir dizi ihmali olduğunu belirledi. Rum makamlarının araştırmayı daha ileri götürmek istemediği ya da cezai soruşturmayı cinsel özgürlüğe ve şikayetçinin tavrına dayandırdığına işaret eden AİHM, kurbanı suçlayan önyargılı toplumsal cinsiyet kalıpları ve tutumlar sergilendiğine hükmetti.

AİHM Rum yönetimini, İngiliz kadına 20 bin euro manevi tazminat ve 5 bin euro dava masrafı ödemeye mahkum etti.