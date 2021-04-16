AİHM'den Fransa'ya mülteci uyarısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Çeçen mülteciyi sınır dışı ederek Rusya’ya gönderen Fransa’yı uyardı.

ads ads ads ads
16/04/2021

ads
ads
AİHM'den Fransa'ya mülteci uyarısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Çeçen mülteciyi sınır dışı ederek Rusya’ya gönderen Fransa’yı uyardı. Mahkeme Fransa'dan bu tür kararlarda daha dikkatli davranmasını istedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından yayımlanan kararda, Paris yönetimine bir mültecinin sınır dışı edilmesi durumunda karşılaşacağı riskleri daha iyi değerlendirmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

Ülkedeki "sığınmacı" statüsü resmi makamlarca kaldırılsa da bu kişinin halen sığınmacı olduğu belirtildi.

Kararda, Fransa’nın sınır dışı edildikten sonra bu kişinin kötü muameleyle karşılaşmayacağını tam ve titiz şekilde teyit etmesi gerektiği vurgulandı.

Fransa’nın 9 Nisan’da sınır dışı ettiği Çeçen kökenli Rus mülteci Magomed Gadayev, uçakla gittiği Rusya’da kaçırılmıştı.

16/04/2021 09:33
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: AİHM, Fransa
MANŞETLER

HK DÜNYA

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.