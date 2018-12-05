AİHM'den Güney Kıbrıs’a ceza!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Güney Kıbrıs’a, Vietnam uyruklu bir kadının Mennoya’daki tutukevinde 2012 yılında maruz kaldığı kötü şartlar nedeniyle ceza verdiği bildirildi.



Alithia gazetesi, Vietnamlı kadının AİHM’de Güney Kıbrıs aleyhinde dava açtığını ve kazandığını; karar gereği Güney Kıbrıs’ın Vietnamlı kadına 3 ay içerisinde 10 bin 500 Euro tazminat ödemesi gerektiğini yazdı.



Haberde, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Yonas Nikolau’nun da konuyla ilgili açıklama yaparak, şu an Mennoya’daki tutukevinin şartlarının çok daha iyi olduğunu söylediği kaydedildi.