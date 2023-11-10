Aile içi şiddet olayında bir kişi bıçaklandı, iki kişi tutuklandı

Lefkoşa’da bugün Küçük Kaymaklı’da bugün meydana gelen aile içi şiddet  olayında bir kişi bıçaklandı, iki kişi tutuklandı

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10/11/2023

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Aile içi şiddet olayında bir kişi bıçaklandı, iki kişi tutuklandı


Lefkoşa’da bugün Küçükkaymaklı’da, kalmakta oldukları ikametgahın ön kısmıda, aralarında yaşanan tartışma sonucu S.O. (E-47) ve O.O.(E-25) bir taraf olup, A.O.(E-20)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettikleri sırada, S.O. ve O.O. kanunsuz olarak tasarruflarında bulundurdukları bıçaklar ile A.O.’yu göğüs kısmından yaraladı.

A.O. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. S.O. ve O.O. tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

 

10/11/2023 13:15
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TAGS: haber, kıbrıs
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