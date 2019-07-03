Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması Haspolatlılarla buluşuyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve SOS Çocuk Köyü Derneği tarafından kurulan Aile İçi Şiddetle Mücadele Koordinasyon Mekanizması 4 Temmuz Perşembe günü saat 19.00’da Haspolat Muhtarlığı’nda Haspolatlılarla buluşuyor.