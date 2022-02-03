Aileler çocuklarına kaç yaşında parayı öğretmeli?

Çocuklar harçlık alacak yaşa geldiklerinde ve ergenliğe ulaşmaya başladıklarında, paranın toplumda nasıl çalıştığı konusunda oldukça bilgili olmalılar. Para araçtır ve hangi amaçla olursa olsun ona sahip olmak gerçekten önemli.

Çocuklar harçlık alacak yaşa geldiklerinde ve ergenliğe ulaşmaya başladıklarında, paranın toplumda nasıl çalıştığı konusunda oldukça bilgili olmalılar. Para araçtır ve hangi amaçla olursa olsun ona sahip olmak gerçekten önemli.

Bu yüzden çocuklarınıza para kavramını öğretmek için harçlık vermeyi beklemeyin. Onlarla harçlıktan önce de parayı konuşun.

1. Onlara birikim önemini öğretin

Ailelerin çocuklarına öğretmesi gereken ilk şeylerden biri para biriktirmenin önemidir. Her ailenin kendine ait para kuralları vardır. Ve bu kurallar çocuğa sahip olduğu her şeyi harcayamayacağını öğretmeli.

Kenara para ayırmak kesinlikle çok önemli. Çünkü her türlü acil duruma karşı kenara konulan nakit para çok iş görür.

Birikimlere ek olarak, temel bir yatırım ve bileşik faiz anlayışına sahip olmak çok değerli olabilir. Mesela efsanevi yatırımcı Warren Buffet, bileşik faizi bir yatırımcının en iyi arkadaşı olarak adlandırıyor.

2. Vergileri anlamalarına yardımcı olun

Çocukların da genel bir vergi anlayışına sahip olması gerekir. Gerçek şu ki, toplumdaki her insan vergi ödüyor. Kendileri için bir şeyler satın aldıklarında ve aniden artan parayı anlamaları için kesintilerin neden olduğunu anlamasına yardımcı olun.

Çocukların gençken vergileri öğrenmelerine yardımcı olmak, kendi paralarını kazanmaya başladıklarında hoş olmayan sürprizlerden kaçınmalarına yardımcı olabilir.

3. Kredi kartı ekstrenizi gözden geçirin

Çocukları erken yaşta ortak finansal belgelerle tanıştırmak, önemli para kavramlarını kavramalarına da yardımcı olabilir.

Bu, kredi kartı ekstresi kadar basit olabilir. Kredi kartı kullandığınızda bu, onun içindeki sanal miktarlara sınırsız erişiminiz olduğu anlamına gelmez.

Çocuğunuzu kredi kartı ekstrenizi gösterin ve kredi limitiniz gibi şeyleri açıklayın.

Bunlarla birlikte çocuklarınıza kendileriyle ilgili harcamaları (yaz kampı ödemesi veya istenilen bir oyuncak gibi) göstererek, onlara hayatın nasıl çalıştığını öğretebilirsiniz.

Sonuç olarak çocuklarınıza her şeyin emek ve para gerektirdiğini anlamamalarına yardımcı olun.

Bu habere tepkiniz:



03/02/2022 18:13