Aileler, çocuklarını Güney’deki özel okullara göndermek için neden şartlarını zorluyor acaba?

Okullar orada bizdeki kadar uzun süreli kapanmadığı için birçok Kıbrıslı Türk, çocuğunu Güney Kıbrıs’taki özel okullara göndermek için mali imkanlarını zorlamaya başlamış.

Özellikle de Güney Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Türk öğrencilerin yoğun eğitim aldığı American Academy’ye çocuklarını göndermeyi planlayan çok sayıda ebeveyn varmış.

Burada en büyük sorun, Euro’nun durdurulamaz yükselişi ama bunu bile göze alıyormuş aileler…

Birçok aile, pandemi döneminde Kuzey Kıbrıs’ta Eğitim Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanlığı’nın ya da kısaca hükümetin eğitimi ciddiye almamasından endişe ediyor ve kaybolan 1.5 yılın kolay kolay telafi edilemeyeceğine inanıyor.

Kuzey Kıbrıs’ta ülkeyi yönetenlerin, “eğitim” diye bir şey yokmuş gibi davrandığı, çocukların eğitim mağduriyetini ciddiye almadığı, yüz yüze eğitim imkanları varken bunu değerlendirmediği ve halen ortaya kapsamlı plan koymadığı gerekçesiyle maddi gücü bulunanlar ile borçlanarak bunu yapma imkanı olanlar çocuklarını Güney Kıbrıs’a göndermeyi planlıyor.

Çocuklarının geleceği için borçlanma yoluna gidiyor aileler, çocuğunun geleceğini düşünürken kendi maddi/ mali geleceğini riske atıyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü KKTC’deki hükümete güvenmiyorlar. Eğitim Bakanlığı’nın hem kayıpları giderecek hem de gelen yılın sorunsuz geçmesini sağlayacak bir plan yapacağına inanmıyorlar.

Biliyor musunuz? Velilerin eğitim sendikalarına da Eğitim Bakanlığı’na da Sağlık Bakanlığı’na da hükümete de güveni kalmadı… Bunu ben söylemiyorum, bizi arayan vatandaşlar söylüyor.

Eğitim Bakanlığı ile Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin birbirine sesini duyuramaması, komitenin martta, nisan ayından itibaren “eğitime izin vermesi” ama bunu Eğitim Bakanlığının duymaması, duyulabilmesi ya da kamuoyu oluşması için komitenin ya da komiteden sorumlu Sağlık Bakanlığı’nın sesini yükseltmemesi tuhaf şeyler değil mi?

Biri kısık sesle “eğitim yapılabilir” der, öbürü duymaz, ya da duyar da duymazlıktan gelir veya duyar da sendikadan çekinir. Sağ olsun, özellikle KTOEÖS yetkilileri, bakanlığı, hükümeti yüz yüze eğitim için zorlayacaklarına, bakanın “öğretmen aşı olmadan eğitim başlamaz” lafına asılıp kaldılar. Hem bu lafa takıldılar hem de Eğitim Bakanı’nı korkutup, sinmesine neden oldular.

Birçok çağdaş ülke sıkı kapanma şartlarında bile okulları kapatmazken, KTOEÖS kendi içinde parçalanacak kadar dağıldı, karar alamadı, en önemli zamanda rol üstleneceğine her zaman örnek gösterdiği çağdaş ülkelerin tam tersi bir anlayışa destek verdi.

Nasıl bir ülke ama ha? Hükümet görevini unutmuş, Eğitim Bakanı henüz görevini bile içselleştirememiş, Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Eğitim Bakanlığı ile iletişim kuramamış, sendika sorumluluğunu unutmuş, zor zamanda kritik karar alınmasına öncülük edeceğine, zaten iş yapmaya niyeti olmayan bakanlığı korkutmuş…

Acı ama gerçek bu… Kimsenin eğitimi ya da çocukları düşündüğü yok. Düşünselerdi, eğitim bu şekilde yerlerde sürünmezdi.

Online eğitim verildiği söyleniyor. Evet verildi de her öğretmen aynı derecede de mi verdi? Her öğrenci eşit mi yararlandı? Tabii ki hayır, ben size söyleyeyim, kimisi başkalarını kandırdı, kimisi kendi kendini kandırdı, ortaya kocaman bir eğitim yalanı ve iflası çıktı… Durum tam da budur, başka bir şey değil.

Eğitim Beklemez İnisiyatifi, Eğitim Bakanlığı’nı ziyaret etmiş ve bakan, haziran ayında kapsamlı eğitim planı hazırlanacağını söylemiş. Evet haziran ayı henüz bitmedi ama Eğitim Beklemez İnisiyatifi, böyle bir planın hazırlanamayacağı yönünde endişeli…

İnisiyatif üyeleri, “eğer hem kayıpların nasıl giderileceğini kapsamlı gösteren, hem de kapanma şartları ile normalleşme şartlarında nasıl bir yol izleneceğini anlaşılır şekilde anlatan bir eylem planı ortaya çıkmazsa”, bir dizi eylem yapacaklarını söylüyor.

Ailelerin artık canına tak etti… Bu duyarsızlık, bu kayıtsızlık herkesi çıldırtıyor. Ne geçen 1.5 yıldaki sorunlar, sıkıntılarla ilgili bir araştırma raporu var ne istatistik var ne hatalardan ders çıkaracakmış gibi görünen yöneticiler var…

Gerçekten çıldırmamak elde değil… Hade Güney Kıbrıs’a gidebilen gidecek ya gidemeyen çoğunluk ne olacak? Kimisi KKTC’de özel okulların yapacağı planlara bel bağlıyor, kimisi kayıpları gidersin diye çocuklarına ekstradan özel dersler aldırtıyor, kimisi çocuğunu Güney Kıbrıs’a göndermeye uğraşıyor ama dikkatinizi çekerim hepsi de parayla ilgili, yani parası olan yapabiliyor, borçlanabilen yapıyor, ya olmayan? Hani sosyal devlet? Bu ülkede zaten eşitsizlik var ama pandemi dönemi bu eşitsizliği daha da derinleştirdi.

Yeter artık, bu kayıtsızlık, bu vurdumduymazlık, bu rahatlık bitsin… Görün artık bu çocukların hem eğitim kaybını hem de sosyalleşme açısından kaybettiklerini. Vatandaşınız eğitim kesintilerinin olmadığı, ya da çok az olduğu, sistemin bulunduğu tarafa, daha iyi eğitim alsın diye çocuklarını Güney Kıbrıs’a göndermenin yollarını arıyor, şartları zorluyor. Bu da mı sizi rahatsız etmiyor, bu da mı gücünüze gitmiyor, ilelebet yaşatacağınız KKTC’de bunların olması sizi üzmüyor mu?

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17/06/2021 22:27