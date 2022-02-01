Aileler dikkat…

Oyun dönemindeki bir çocuğun bir anda oyun oynamayı bırakmasının ya da arkadaşlarından uzaklaşıp sessiz bir ortama çekilmesinin migren belirtisi olabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Nihat Mustafayev, çocuklarda migren ağrısı hakkında önemli bilgiler verdi.

Migren kaynaklı baş ağrısı yaşayan çocukların oranının yüzde 5,5 olduğu tahmin edilmektedir. Çocuklarda ortaya çıkan migren, onların sosyal ortamlarından uzaklaşmalarına ve içine kapanmalarına neden olabilmektedir.

Çocuklarda migren nedir?

Bir çocuğun baş ağrısından şikayet etmesi nadir değildir. Migren hep erişkin hastalığı olarak bilinir, fakat çocukluk çağında da çok sık gözlenir. Hatta ileri teknolojik görüntüleme teknikleri, anne karnındaki bebeğin dahi baş ağrısı çektiğini gösteriyor. Migren kaynaklı baş ağrısı yaşayan çocukların oranının yüzde 5,5 olduğu tahmin edilmektedir ancak yetersiz teşhis, bu oranları düşürebilmektedir.

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01/02/2022 18:21