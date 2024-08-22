Aileler dikkat: Bebek mamalarında bekleyen tehlike

ABD'de 10 süpermarketin raflarında 6 ila 36 aylık çocuklara yönelik olarak satılan 651 gıdanın yüzde 60'ının, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bebek ve yürümeye başlayan çocuklar için önerdiği beslenme kılavuzlarını karşılamadığı tespit edildi.

Nutrients'ta yayımlanan araştırmacılar, çalışmadaki tüm ürünlerin %70'inin DSÖ'nün protein içeriğine ilişkin rehberini ve %25'inin kalori önerilerini karşılamadığını buldu. Bebek veya yürümeye başlayan çocuk mamalarının beşte biri, kuruluşun önerdiği sınırların üzerinde tuz seviyeleri içeriyordu.

Kuzey Carolina Üniversitesi Chapel Hill Beslenme Bölümü'nde yardımcı doçent ve araştırmanın kıdemli yazarı Dr. Elizabeth Dunford, bebek ve yürümeye başlayan çocuklara yönelik mamaların dörtte birinin ilave veya gizli tatlandırıcı içerdiğini, bebek ve yürümeye başlayan çocuk mamalarının yüzde 44'ünün toplam şeker açısından Dünya Sağlık Örgütü'nün önerilerini aştığını söyledi.

TATLANDIRICI EKLENİYOR

Araştırmaya göre, ABD'de satılan püre haline getirilmiş hazır meyve karışımlarının satışları son 13 yılda %900 arttı ve en hızlı büyüyen pazar segmentlerinden biri haline geldi.

Tennessee Sağlık Bilimleri Merkezi'ndeki Le Bonheur Çocuk Hastanesi'nde çalışan Dr. Mark Corkins, artan talebin anlaşılabilir olduğunu, çünkü bu karışımların pratikliğinin çalışan ebeveynler için elverişli olduğunu söyledi.

Amerikan Pediatri Akademisi Beslenme Komitesi'nin de başkanı olan Corkins, "Bu karışımlar çok endişe verici. Çocuklar çiğnemeyi öğrenmeli, bu yüzden normal meyveleri yemeliler, bir kese içinde püre haline getirilmiş, tatlandırılmış şeyler değil. Genellikle bu karışımlar doğal değil ve gerçek bir meyveden çok daha tatlıdır, bu yüzden çocuğa sadece aşırı tatlı şeyleri sevmesi öğretiliyor." diye ekledi.