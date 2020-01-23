Aileler dikkat… Bu haber sizi ilgilendiriyor!

Modern dünyanın 'salgını' olan obezite tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son yıllarda artan önemli bir sağlık sorunu. Her yaş grubunda görülen obezitede çocukluk döneminde görülme oranı her geçen gün artıyor. Obezitenin çocukluk döneminde görülmesi genellikle ailelerin yaşam şekli ve yemek alışkanlıkları ile ilişkilendiriliyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Özer, çocukluk çağında obezite hakkında merak edilenleri anlattı.

Günümüz dünyasının 'vebası' olarak adlandırılan obezitenin çocukluk döneminde görülme oranı her geçen gün artıyor. Yaşam şekli ve yemek alışkanlıkları ile ilişkilendirilen çocukluk obezitesinde en önemli faktör ise aile olarak görülüyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seda Özer, çocukluk çağı obezitesi hakkında bilgi verdi.

Çocukluk çağı obezitesi gelişme çağını etkiliyor

Çocuklarda obezite, vücut kitle indeksinin yaşa göre beklenen normal değerin üstünde olmasıdır. Çocukluk obezitesi, sadece gelişme çağında yarattığı psikolojik ve fiziksel sorunlar nedeniyle değil erişkinlikte görülen başta kalp damar hastalıkları, diyabet, üreme problemleri ve kas- iskelet sorunları gibi pek çok hastalığın temelini attığı için de tehlikelidir. Çocuklarda görülen obezitede, genetik ve doğumdan gelen hormonal bozukluklar risk faktörlerinin küçük bir oranını oluşturmaktadır.

Çocukların kendi beslenme tarzını seçme şansı yok

Çocuklarda obezitenin en önemli nedeni, ailenin çocuğa sunduğu beslenme ve aktivite alışkanlıklarıdır. Yani çocuğun ailesinde gördüğü yaşam tarzı onun gelecekteki hayatını hatta sağlığını etkilemektedir. Aşırı kilolu çocukların ailelerine bakıldığında, en az bir ebeveynin ya da hem anne hem de babanın kilo sorunu olduğu görülür. Ailenin kötü beslenme alışkanlığı, düzensiz öğünler, fast food, hazır gıda ve abur cubur tüketiminin fazla olması, kendi beslenme tarzını seçme şansı olmayan çocukları obeziteye yönlendirir. Çocukların sağlığı, şeker ve çikolata gibi market ürünleri ile ödüllendirmeyle riske atılmamalıdır.

"Okula yürüyerek gitmeli, aktivite düzeyi artırılmalı"

Beslenme alışkanlıkları kadar çocuğun fiziksel aktivite düzeyi de obezitenin gelişmesinde etkendir. Çocuğun evden okula yürüyerek gitmesi bile en basit egzersiz iken günümüz koşullarında bu fırsatlar giderek ortadan kalkmaktadır. Ders ve ödev zorunluluğuyla günün büyük kısmını oturarak geçiren çocuklar, sokakta hareketli oyunlar oynama imkanı bulamamakta, boş vakitlerini de cep telefonu, bilgisayar ve televizyon karşısında harcamaktadır. Uzun süre televizyon izlemek, albenisi yüksek, ambalajlı ve sağlıksız gıda ürünlerinin reklamlarıyla karşılaşmaya; dolayısıyla da bu gıdalara karşı merak artışına yol açacaktır.

Obezite pek çok hastalığı tetikliyor

Aşırı kilo sorunları ve obezite, çocuklarda birçok sağlık sorununu da beraberinde getirmektedir ya da önemli hastalıklara zemin hazırlamaktadır. Bunlar;

Tip 2 diyabet

Yüksek tansiyon

Kan yağları ve kolesterol yüksekliği

Karaciğer yağlanması

Damar sertliği gibi kalp damar hastalıkları

Eklem bozuklukları

Uyku apnesi

Kızlarda yumurtalık kistleri ve buna bağlı adet düzensizlikleri

Aşırı tüylenme

Erkek çocuklarda gömük penis ve hormonal bozukluklar

Depresyon

Çocuğunuz obezite nedeniyle asosyal olabilir

Çocuklar, obezitenin neden olabileceği sağlık sorunlarının yanı sıra sosyal ve psikolojik açıdan da pek çok problem ile karşı karşıya kalmaktadır. Yaşıtları arasında kilosu alay konusu olabilen çocuk, sosyal ortamlardan giderek uzaklaşmakta ve yalnızlaşmakta, bu uzaklaşmanın yarattığı travmayla bir süre sonra asosyal bireyler haline gelmektedir.

Çocukları obeziteden korumak için 7 altın kural

Bebeklere ilk 6 ay mutlaka anne sütü verilmelidir.

Aile dengeli ve düzenli beslenmeyi bir alışkanlık haline getirmelidir.

Spor aktiviteleri için çocuklara imkan yaratılmalıdır.

Bir uzmana başvurularak gerekli ölçümler ve kan tetkikleri yaptırılmalı, çocuğun mevcut durumuyla riskleri belirlenmelidir.

Ezbere sıkı diyetler yerine diyetisyen gözetiminde çocuğun yaş ve aktivitesine uygun beslenme planı yapılmalıdır.

Kilo verme sürecinde çocuk; kilo kontrolü, beslenme düzeni ve hareket konusunda teşvik edilmelidir.

Gerekli görüldüğü takdirde psikolog desteği geciktirilmeden alınmalıdır.

23/01/2020 19:02