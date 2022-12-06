Ailesi Hastahane Yönetimini Suçluyor

Müslüm Toprak'ın oğlu Kemal Toprak, bugün avukatı ile birlikte babasının durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kemal Toprak babasının açıklandığı gibi evinde ölü bulunmadığını, tedavi gördüğü Lefkoşa Hastanesi'nde onkoloji servisinde, 5. kattan atlayarak hayatına son verdiğini iddia etti.

Babasının yaşadığı kanser hastalığı nedeni ile çok acılar çektiğini ve bu acılara dayanamayarak Hastahanenin damına çıkıp oradan kendisini boşluğa bıraktığını söyledi.

Kemal Toprak babasının daha önce de bir intihar teşebbüsünde bulunduğunu açıklayarak, " babamın ölümünde hastanenin ihmali var, bulunduğu bölümden intihar ettiği alana kadar kimse onu fark etmedimi!, hastahanenin güvenlik görevlileri neredeydi, hemşireler veya diğer personeller neredeydi,bu hastahanenin güvenlik kameraları yok mu? şikayetçiyiz" dedi.

Kemal Toprak ayrıca babasının ölüm şeklinin farklı bir çekilde açıklamasının kendilerini hayrete düşürdüğünü belirterek, olayın ört pas edilmeye yönelik bir davranış olduğunuı iddia etti.

Kemal Toprak konuyu yargıya taşıyacaklarını bu nedenle de Avukat’ımız Derya Karaca ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyerek evet babamız çok acı çekiyor olabilirdi ancak babam hastalıktan ölmedi bu nedenle de olayı avukatımız aracılığı ile yargıya taşıyacağız dedi. (MHA)

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06/12/2022 10:26