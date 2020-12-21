Ailesi, Metin Üçkaya’nın değerli eşyalarını arıyor

Özel Haber- Ziya NASIFOĞLU

Eski eser koleksiyoncusu keman ve ses sanatçısı Metin Üçkaya’nın yakınları, 27 milyon sterlin değerinde olduğu iddia edilen ancak ortadan kaybolan keman ile diğer değerli eşyalarını arıyor.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu 29 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybeden keman ve ses sanatçısı Metin Üçkaya’nın yakınları çağrıda bulundu. Aile yakınları, Metin Üçkaya’nın içinde değerli eşyaların bulunduğu valizlerin kayıp olduğunu belirterek, bulunması konusunda yardım istedi.

Metin Üçkaya 2019 yılında yaptığı açıklamada Türkiye’den 1990 yılında eskiciden aldığı “Stradivarius” marka kemanın orijinal olduğunu ve değerinin 27 milyon Sterlin olduğunu iddia etmişti.

Üçkaya, kendisinde ayrıca Sezar’a ait sikke ve altının ham hali olan kara altın ipi bulunduğunu ifade ederek, devletin bir müze açarak bu değerlere sahip çıkmasını ve korumasını istemişti.

“27 milyon sterline müzayedede satıldığını öğrendim”

TV program yapımcısı sanatçı Metin Üçkaya, geçen yıl yaptığı açıklamada Türkiye’nin Mersin ilçesinden 1990 yılında bir eskiciden az miktar para ödeyerek keman aldığını ve bunu yıllarca sandıkta tuttuğunu, daha sonra da internette yaptığı araştırmada orijinal çıktığını fark ettiğini ifade etti. Bu markada sayılı kemanın yapıldığını ve birçoğunun hâlâ kayıp olduğunu belirten Üçkaya, şunları kaydetti: “İyi bir keman diye aldım. Yıllar sonra internette yaptığım araştırmada 27 milyon sterline müzayedede satıldığını öğrendim. İnceledikçe diğer kemanlarda olmayan bir şey fark ettim" dedi.

“1700 yılından bahsediliyor”

Üçkaya açıklamasının devamında ise "Normalde piyasada tarihler kemanın içinde kâğıda basılır. Bu kemanda ise bir matbaa gibi tahtanın üzerine yapılmış. 1700 yılından bahsediliyor. Üzerinde mühür de var. 300 yılı aşkın bir süredir keman var olduğu için mührün yarısı aşınmış. Bu kemanın ortaya çıktığı duyulduğu anda dünyada yankı uyandıracak”. Kemanı, İngiltere’ye, müzayede için de gönderdiğini söyleyen Üçkaya, “Dünyada çok önemli bir tarihi eser elimizin altında ve maddi değeri çok büyük. O yüzden korktum ve kemanı geri getirttim” diye konuşmuştu.

“Dünyada 3-4 kişinin elinde olabileceği tahmin ediliyor”

Kendisinde Sezar’a ait tarihi sikke olduğu iddiasında da bulunan Metin Üçkaya, bunu, yine Türkiye’de bir yıkım sırasında küpün içinde inşaatta çalışanların bulduğunu söyledi. Elinde ip gibi görünen altının ham hali “kara altın” denilen ürünün de olduğunu iddia eden Üçkaya “Edindiğim bilgilere göre dünyada 3-4 kişinin elinde olabileceği tahmin ediliyor. Kara altın, altının ip halidir. Işığı gördükçe altın içinde sarı sarı parlıyor. Bir elden aldım. Değerli olduğunu bilmiyordum. Kara altına çok güzel işlenmiş gümüş ve üzerinde safir var. Petrolün milyon yılda birikmesinden altın oluşuyor. İşlendiği zaman şu andaki altın halini almış oluyor” şeklinde konuştu.

“Bir müze kurulsun, elimdekileri vereyim”

Üçkaya, zor koşullarda yaşadığını ifade ederek “Elimizin altında 27 milyon sterlinlik keman var. Cepte metelik yok. Devlete çağrı yapmak istiyorum. Bir müze kurulsun, sorumlusu olayım. Verilerin bakımları ile ilgileneyim. Devletimiz sahip çıksın. Değerler ülkeden dışarıya çıkmasın” dedi.

Yakınları yaptığı çağrıda şu ifadeleri kullandı:

“Abimin birçok eşyaları vardı. Bir yere valizlerini koymuş bilemiyoruz. Tuhaf olan rahmetli abimin yanında sürekli bir bağılı ve değerli eşyası vardı bulamıyoruz. Lütfen bilenler yardımcı olsun. Bir yerde birçok valizleri duruyor. Çok ricamdır bize yardımcı olun.

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21/12/2020 10:49