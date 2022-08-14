Air Badminton Yıldızlar ve Gençler Turnuvası sona erdi

Badminton Federasyonu tesisinde  düzenlenen organizasyon yoğun katılımla gerçekleştirildi.

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14/08/2022

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Air Badminton Yıldızlar ve Gençler Turnuvası sona erdi


13 Ağustos 2022 tarihinde Atatürk Spor Kompleksi içerisinde bulunan Badminton Federasyonu tesisinde  düzenlenen organizasyon yoğun katılımla gerçekleştirildi.

18 Takımın mücadele ettiği turnuvada Yıldızlar ve Gençler kategorisinde 25 maç oynandı. Saat 18.30 da başlayan organizasyon saat 22.30 da düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

  Ödül töreni öncesinde kısa bir konuşma yapan Federasyon Başkanımız Fırat Deniz Turnuvaya sponsorluk yapan Tarsan Şirketi'ne, mücadele eden sporculara ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Ayrıca  Turnuvayı izlemek için ülkemize gelen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'e, ve Asbaşkan Nuri Demirci'ye Kıbrıs badmintonuna verdikleri destekten dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik'de kısa konuşmasında Air Badminton Turnuvası'nı çok beğendiğini organizasyonda mücadele eden sporcularla birlikte emeği geçen herkesi tebrik ettiğini belirtti.

Türkiye Badminton Federasyonu  olarak KKTC Badminton Federasyonunun her zaman destekçisi olduklarını belirterek bundan sonra da desteklerini devam ettireceklerini ifade etti.

14/08/2022 11:48
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TAGS: Air Badminton, Yıldızlar, Gençler Turnuvası,
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