Airbnb evinde kabus: İlk misafirinin cinsel saldırısına uğradı

İngiltere'de evini Airbnb üzerinden kiralayan bir kadının ilk misafirinin cinsel saldırısına uğramasıyla ilgili dava ülkede gündem oldu.

43 yaşındaki grafik tararımcı Diego Dellarovere, 2021'de Londra'nın güneyindeki Croydon'da evinde kaldığı kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Ülkede konuşulan davada Dellarovere hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Duruşmada ifadesi dinlenen kurban ise, saldırıya uğradıktan sonra köpeklerini de alarak odasına saklandığını ve evdeki bıçakları da yanına aldığını söyleyerek yaşadığı dehşeti anlattı. İsmi açıklanmayan kadın, "İlk başta sadece Airbnb'ye şikayette bulunacaktım ama bunu başkalarına da yapabileceğini düşündüm" dedi.