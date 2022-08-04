Airbnb'den kiralık köle kulübesi özrü

Airbnb üzerinden "1830'ların köle kulübesi" olarak paylaşılan ilan, TikTok'ta yayımlanan bir video ile gündem oldu.



TRT Haber'de yer alan bilgilere göre şirket, ABD'nin Mississippi eyaletinden verilen ilanı özür dileyerek kaldırdı.



İlgili açıklamada, "Önceden kölelerin barındırıldığı mülklerin Airbnb'de yeri yok. Bu ilanın oluşturduğu travma ve acılar için özür dileriz." ifadesi kullanıldı.



İlanı veren kişi de konuya ilişkin özür dilerken, ilan kaydının, kulübenin eski sahibinden kalma olduğunu söyledi.

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04/08/2022 14:50