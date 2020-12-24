Airbus hidrojen yakıtlı uçak için çalışıyor

Avrupa’nın uçak ve havacılık teknolojileri üreticisi Airbus, pandeminin de etkisiyle dev yolcu uçağı A380'in imalatının bitmesinin ardından üzerinde çalıştığı diğer projelerle gündeme geliyor.

Airbus, sıfır emisyonlu uçuşları gerçekleştirmek için hidrojen yakıtlı uçak modelleri üzerinde çalışıyor. Firmanın geliştirdiği bu teknoloji ile uzun menzilli uçakların hidrojen yakıtlı uçağa dönmesi planlanıyor.

Airbus, 2035 yılına kadar hidrojen uçağı filosu kurmayı hedefliyor. Hidrojen yakıt hücresi ve pervane bölmelerini sökülebilir, değiştirilebilir şekilde tasarladığı modeller, bakım sürelerini de geleneksel modellere göre çok kısaltıyor.

HAVAYOLUNDA DEVRİM YARATABİLİR

Airbus, uçak kanatlarının alt tarafına takılan ‘bağımsız hidrojen yakıt hücresi kapsülleri’ için tasarımlarına ilişkin bazı detayları paylaştı. Her kapsül, bir pervane ve uzun menzilli uçuşlarda itiş sağlamak için gereken tüm yakıt, motorlar, soğutma ve teknik yapıyı içeriyor.

Tasarımda, uçağın kanatlarının her birinin alt tarafına üç hidrojen yakıt hücresi bölmesi eklendi. Airbus, kapsüllerin hava yolculuğunda devrim yaratabileceğini ve sıfır emisyonlu uçuşlarda yeni bir çağ başlatabileceğini umuyor.

Hidrojen ve hava, her bir bölmenin içinde depolanıyor ve elektrik akımı oluşturmak için birleştikleri yakıt hücresine yönlendiriliyor. Hidrojen çevre dostu bir yakıt olarak gösteriliyor çünkü gaz, oksijenle enerji üretmek için birleştirilebiliyor ve tek atık ürün su oluyor. Bu akım elektrik motoruna güç vererek motor şaftının ve pervanenin dönmesine sebep oluyor.

Airbus’a göre, pervaneler, uçuşun kalkış ve tırmanma aşamalarında ilave itme sağlayacak şekilde oluşturuldu. ‘Kapsül’ konfigürasyonu, Airbus mühendislerinin mevcut yüksek kirlilik içeren hava yolculuğu iş modeline düşük karbonlu bir alternatif arayışında düşündükleri birkaç seçenekten sadece biri.

Sıfır Emisyon Uçak modelleri Başkan Yardımcısı Glenn Llewellyn, “Bu kapsül yapılandırması, hidrojen teknolojisini ticari uçağa nasıl ölçeklendirebileceğimize dair daha fazla araştırmayı beslemek için harika bir başlangıç ​​noktasıdır” dedi.

Ticari uçuşlar, yapılan araştırmalar doğrultusunda küresel iklimi yüzde 3.5 oranında etkiliyor.

Eylül ayında Airbus, ağırlıklı olarak hidrojen yakıtı ile çalışan sıfır emisyonlu uçak filosu için planları açıkladı. ‘Zeroe’ filosunu oluşturacak üç yeni uçağın ana hatlarını çizdi. Firma, uçakların turbofan, turboprop ve blended-wing gövdesi olarak adlandırıldığını ve 2035 yılına kadar hizmete girmesi için ayrıldığını söyledi.

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24/12/2020 10:06