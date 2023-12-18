Airbus, Rolls-Royce ve Türk Hava Yolları’ndan tarihi anlaşma

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak Birleşik Krallık için milyarlarca dolar değerindeki tarihi Airbus, Rolls-Royce ve Türk Hava Yolları anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Başbakan, İş ve Ticaret Bakanı, Airbus’ın Türk Hava Yolları için 70’i Rolls-Royce tarafından üretilen 220 uçak tedarik etmesini öngören ve Birleşik Krallık ekonomisi için milyarlarca dolar değerinde olan tarihi anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Anlaşma, Birleşik Krallık’ta üretilen uçak kanatları ve motorları ile Birleşik Krallık genelinde binlerce yüksek vasıflı üretim işini destekleyecek.

Airbus kanatları Bristol Filton’da tasarlanıp Kuzey Galler Broughton’da monte edilirken Rolls-Royce motorları Derby’de üretilerek Birleşik Krallık üretimi ve ekonomisi için büyük bir kazanımı temsil ediyor.

Başbakan Rishi Sunak ile İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch, Airbus’ın Türk Hava Yolları için 220 uçak tedarik etmesini öngören ve Birleşik Krallık için milyarlarca sterlin değerinde olacak bu önemli anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Anlaşma, motorları Rolls-Royce tarafından sağlanacak olan 150 adet A321 uçağı ve 70 adet A350 ailesi uçağı içeriyor.

Şirketler tarafından 15 Aralık’ta İstanbul’da duyurulan anlaşma, Birleşik Krallık genelinde binlerce yüksek vasıflı istihdamı destekleyerek ihracatın artmasına ve ekonominin büyümesine yardımcı olacak. Yeni uçağın üretim sürecinin önemli bir kısmının Birleşik Krallık’ta gerçekleşmesi bekleniyor. Tüm kanatlar Filton, Bristol’de tasarlanacak ve Kuzey Galler’de monte edilerek Birleşik Krallık havacılık tedarik zincirinde yüzlerce üretim işini destekleyecek. Yeni A350 uçağı ayrıca sadece Derby’de monte edilen ve test edilen Rolls-Royce Trent XWB motorları ile güçlendirilecek ve önceki nesil uçaklara kıyasla yüzde 25 daha düşük CO2 emisyonu sağlayacak.

Sunak şunları söyledi: “Türk Hava Yolları, Airbus ve Rolls-Royce arasındaki bu dönüm noktası niteliğindeki anlaşma, Birleşik Krallık’ın gelişen havacılık ve uzay sektörü için sınırın gökyüzü olduğunu göstermektedir. Havacılık alanında artan talebi karşılamak Derby’den Galler’e kadar üretim merkezlerinde daha iyi ücretli işler ve yeni fırsatlar yaratacak, böylece ekonomiyi büyütmeye devam ederek ülke için beş önceliğimi yerine getirmeye yardımcı olabilir. Birleşik Krallık halihazırda en iyi yatırım destinasyonlarından biridir ve Türkiye gibi büyüyen ekonomik güçlerle ticari bağlarımızı güçlendirerek, geçtiğimiz ay Londra’da ev sahipliği yaptığımız ve rekor kıran Küresel Yatırım Zirvesi’nin üzerine inşa ettiğimiz Birleşik Krallık işletmelerinin küresel büyüme ve inovasyonun ön saflarında yer almasını sağlayacağız.”

İş ve Ticaret Bakanı Kemi Badenoch şunları söyledi: “Bu, Birleşik Krallık’ın dünya lideri havacılık ve uzay sektörü için büyük bir kazanımdır ve ülke genelinde yüksek vasıflı istihdamın güvence altına alınmasına ve ekonomik büyümenin desteklenmesine yardımcı olacaktır.Bu anlaşma, Nissan’ın Sunderland’de elektrikli araç üretimine yaptığı 2 milyar sterlinlik yatırım ve Tata’nın İngiltere’de yeni bir gigafactory için 4 milyar sterlinlik taahhütte bulunmasının ardından, Birleşik Krallık’ta üretim için elde edilen uzun kazanımlar serisinin sadece sonuncusudur.Bu başarılar İngiliz imalatına yönelik planımızın işe yaradığını göstermektedir ve kısa süre önce açıklanan İleri İmalat Planımız kazanımların devam etmesini sağlayacaktır.”

Hükümet, 1,37 milyar sterlinlik devlet-sanayi Havacılık ve Uzay Teknoloji Enstitüsü Programı aracılığıyla Airbus ve Rolls-Royce’a sırasıyla sivil uçak ve Trent motor ailelerini geliştirmeleri için mali destek sağlamaya devam ederek Birleşik Krallık’ı küresel havacılık ve uzay inovasyonunun ön saflarında tutmaktadır.

Rolls-Royce plc CEO’su Tufan Erginbilgiç şunları söyledi: “Bugünkü duyuru Rolls-Royce için heyecan verici ve gerçekten tarihi bir güne işaret ediyor. Rolls-Royce’u kârlı büyümeyle desteklenen yüksek performanslı ve rekabetçi bir şirkete dönüştürmek için attığımız adımların işe yaradığının kanıtıdır. Trent XWB, büyümeye devam eden Türk Hava Yolları’nı desteklemek için mükemmel bir motor platformudur. Bu sipariş Türk Hava Yolları’nı dünyanın en büyük Trent XWB operatörü haline getirecek ve Rolls-Royce’a duydukları güven için kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Türkiye bizim için stratejik olarak önemli bir pazar ve havayolu şirketi ve diğer önemli Türk paydaşlarla uzun vadeli ortaklıklar geliştirmek zorunludur. Yolcularını küresel topluluklar ve kültürler arasında birbirine bağlamaya devam ederken Türk Hava Yolları ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz.”