Airbus, yeni nesil uçan taksisini tanıttı

1970 yılında kurulan Fransız havacılık firması Airbus, gelecekte tamamen elektrikli uçaklara geçmek istiyor.

Daha önce, 2035 yılına kadar hizmete girmesi planlanan dünyanın ilk sıfır emisyonlu ticari uçakları için üç konsept tanıtan şirket, şimdi de yeni nesil elektrikli uçan taksisini duyurdu.

Dikey bir şekilde iniş ve kalkış yapabilen yeni uçan taksi CityAirbus, fütüristik bir tasarım ile beraber V şeklindeki kuyruk tasarımı ile geliyor.

CITYAIRBUS NELER SUNUYOR

Sekiz adet Siemens SP200D elektrikli pervane motoru ile toplam 100 kW güç sunan elektrikli hava aracı, aynı anda 4 yolcu taşıyabiliyor. Ayrıca uçan taksi, 119 km/s hız, 80KM menzil ve uzaktan kontrol özelliğine de sahip olacak.

SESSİZ ÇALIŞIYOR

Ses konusunda da geliştirmeler sunan Airbus, aracın 70 dBa değerinin altında bir ses ürettiğini söyledi.

Airbus Helicopters CEO’su Bruno Even, şehir için ulaşım sorunlarını çözmek için çalıştıklarını söyleyerek ''Topluma güvenli, sürdürülebilir ve entegre olmuş bir hizmet sunmak için tüm yeteneklerimizi geliştiriyoruz.'' dedi.

Şirketin uçan araba projesi A3 Vahana’nın yeteneklerini sunacak CityAirbus, ilk uçuşunu 2023 yılında yapacak ve 2025 yılında uçuş sertifikasını alacak.

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25/09/2021 15:29