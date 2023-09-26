Airkam Trading LTD. ve Fronius, Solar Enerji ile Sürdürülebilir Yeşil Ev Çözümlerini Tanıttı

KKTC’nin Solar Enerji çözümlerinde öncü firması Airkam Tradig LTD. ile dünyanın önde gelen kaynak teknolojileri ve solar inverter üreticisi Fronius İstanbul, bugün Concorde Tower Lefkoşa’da, yeni teknolojilerini, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası ve Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği eşliğinde düzenlenen bir toplantıda tanıttı.

Toplantı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, KTEMO Başkanı Üner Kutalmış, Fronuis İstanbul Genel Müdürü Nusret Bilen, Airkam Trading LTD Direktörleri Ali Kamacıoğlu, Şebnem Kamacıoğlu, Doğukan Kamacıoğlu, Dilan Kamacıoğlu ile, Fronuis ve Airkam Trading şirket görevlileri, basın mensupları, KTEMO ve KTEMB üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Solar Enerji ile Sürdürülebilir Yeşil Ev Çözümleri başlığı altında yapılan toplantıda ilk olarak Fronius İstanbul Genel Müdürü Nusret Bilen konuştu.

Fronius’un tarihçesinden ve hedeflerinden bahseden Nusret Bilen şunları söyledi;

“Değerli dostlar, dost kelimesi o kadar önemli bir kelime ki, Türk Dil Kurumu’na baktığımızda, dost demek arkadaş demek, aynı yola baş koymuş gönüldaş demek, işte bu grup bugün burada, aynı yola baş koymuş birer gönüldaş konumunda bizler için. Solar, yenilenebilir enerji öyle bir dünya hayal ediyoruz ki biz şirket olarak. %100 yenilenebilir enerji kaynaklarıyla enerjisini üreten bir dünya hayal ediyoruz.

Fronius, 1945’te Avusturya’da kurulan bir firma, ismini ailenin soyadından almıştır. Bugün 3. jenerasyon tarafından devam ettirilmekte ve amacı da önümüzdeki jenerasyonlara, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla hayal ettiği bir dünyayı 4. ve 5. nesillere bundan 50 sene sonrayı, 100 sene sonrayı da düşünerek firmayı ileriye taşıyabilmek. Şu an 8250 çalışanıyla beraber, dünyada 40’a yakın ülkede, aynı Türkiye’de Fronius İstanbul şirketinde olduğu gibi kendi şirketleriyle, 60’tan fazla ülkede de kendi temsilcileriyle ürünlerini bu ülkelerin hizmetine sunan bir firma durumunda.

1945’te başlayan Fronius’un serüveni, 1986 yılında Türkiye’de faaliyete başlayarak devam etmiş, 2007 senesinde direkt olarak Fronius Türkiye’de bir şirket açmış, ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de yaklaşık 10 senedir, partnerleri vasıtasıyla temsil edilen, ve bugün hatırı sayılır bir de pazar payı elde etmiş bir firma durumunda. Ve bu konumunu giderek güçlendirmek için, işte bugün sizlerle beraber, yarın da sizlerle beraber olmaya devam edecek.”

Nusret Bilenin ardından konuşan Airkam Tradig Direktörü Ali Kamacıoğlu ise konuşmasında, yenilenebilir enerji sistemlerinin sanayiciler ve ülkemiz için önemine vurgu yaptı.

Ali Kamacıoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Biz Kıbrıs’taki sanayiciler, hergün sabah, atölyemize, fabrikamıza gidip kapılarını açtığımızda, o üretim azmiyle, o üretim aşkıyla orada oluruz. Ve bunu da evlerimize taşımış olduk aslında, evlerimizde de üretmenin ne demek olduğunu, üretmenin geleceğimiz olduğunu görmüş oluyoruz.”

Konuşmasında, dünyada artan enerji ihtiyacına ve Kıbrıslı Türklerin yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir konumda olduğuna vurgu yapan Kıbrıs Türk Elektrik Mütahitleri Birliği İdari Amiri Osman Asilzade şu şekilde konuştu;

“Yenilenebilir enerji, yılın neredeyse her günü güneşli olan ülkemizde, mükemmel ve vazgeçilmez bir üretim kaynağıdır. Tabii buradaki dezavantajımız, şebekemizin kapalı devre bir şebeke olması ve dışarıyla herhangi bir bağlantısı olmamasıdır. Yani biz bu işlerin önünü açmak için öncelikle bu konuya eğilmemiz lazım.”

Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Üner Kutalmış ise konuşmasında, depolamalı sistemlerin, ülkemizde, güneş enerji sistemleri kurulumunda yaşanan tıkanmanın da yegane çözümü olduğunu söyledi. Üner Kutalmış sözlerini şu şekilde sürdürdü;

“Çevre dostu yeni teknolojilerin önemi her geçen gün artmakta. Bunları yakinen takip edip, kendi sistemimiz içerisinde kullanmak, sürdürülebilir bir hayat için bizlerin de görevi olmalıdır. Dolayısıyla, yapılacak sunumların ve buna bağlı tanıtımın pek kıymetli olacağını düşünmekteyim.”

KKTC Enerji ve Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu, enerji arzı ve enerji güvenliğinin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, KKTC’nin 333 gün güneş ışığından yararlanabilecek bir ülke olduğunu dile getirdi. Olgun Amcaoğlu şunları söyledi;

“Düşünün siz, bir ülke, yeşil enerjiyle yaşayan bir ülke olmak istiyor ve 333 gün, bulunduğu coğrafyanın avantajlarıyla, üretim yapabilecek bir kapasiteye sahip. Kurulu arz güvenliğinin yetersiz olduğu çok net ortadayken, bu noktada 85 milyonluk bir nüfusa sahip Türkiye Cumhuriyeti’nin, bütün dünyadaki gerçeklerinde olduğu gibi adaların anakaraya bağlanması ve 333 gün güneş gören bu ülkedeki bu şansın en üst seviyede kullanılabilmesi ve 2035 olan, sonradan 2050’ye çıkan sıfır emisyon noktasındaki hedeflerin tutturulabilmesi için bu ülkenin önündeki fırsatların ne kadar büyük olduğu çok net şekilde ortada.”

Toplantıda, yapılan açılış konuşmalarının ardından yenilenebilir enerji teknolojilerinin tanıtıldığı sunumlara geçildi.

Fronius İstanbul Teknik Müdürü Talha Avcı ve Fronius İstanbul Satış Mühendisi Dilber Açıkgöz tarafından yapılan ilk sunumda “GEN24 Teknolojisi” ele alındı.

“Orta ve Büyük Endüstriyel Çözümlerde Güneş Enerjisi ve Jeneratör Entegrasyonu” konulu ikinci sunum ise, Fronius İstanbul Satış Direktörü Yalım Serdar Serhadlıoğlu ve ComAp Türkiye Genel Müdürü Cenk Eryiğit tarafından gerçekleştirildi.

Ardından teknik anlatımlar, Fronius İstanbul Teknik Müdürü Talha Avcı ve Fronius İstanbul Satış Direktörü Yalım Serdar Serhadlıoğlu’nun “Ohmpilot ve Batarya Teknolojileri” konulu sunumu ile devam etti.

Airkam Trading LTD. Solar Bölümü Müdürü Aytunç Bahşi’nin, Airkam Trading LTD’nin solar bölümünün kuruluşundan ve tarihinden bahsettiği konuşmasıyla, teknik anlatımlar son bularak yemek arasına geçildi.

Aranın ardından söz alan Airkam Trading LTD. Yönetim Kurulu Üyesi Doğukan Kamacıoğlu, Airkam Solar’ın kuruluşundan günümüze aldığı yolu ve solar enerjinin KKTC’deki geleceğine dair hedeflerini paylaştığı konuşmasında şunları söyledi;

“2017’de başladığımız dönemde 2-3 megawatt gibi bir kurulu güç vardı o günlerde. 2023’e gelindiğinde 11 megawattın üzerinde bir kurulum yaptık Airkam Solar olarak. Bunun 8 megawatt civarında büyük sahalar, 3 megawatt civarında da evsel ve çeşitli orta ölçekli kurulumlar olmak üzere, takriben 900 civarında inverter aldık Fronius’tan. 43 binin üzerinde de panelimiz var ülke genelinde birçok noktada kurulu. Bunları gururla anlatıyorum çünkü 11 megawattın her kilowattında kan ve terimiz var, ciddi emeğimiz var.”

Doğukan Kamacıoğlu’nun konuşmasının ardından katılımcıların sorularının yanıtlandığı, soru-cevap bölümüyle toplantı sona erdi.