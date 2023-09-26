Airkam ve Fronius’tan Yenilenebilir Enerji Çözümleri: 24 Saat Güneş

Avusturya'nın dev inverter markası Fronius ve Kuzey Kıbrıs yetkili servis ve satış partneri Airkam Solar yeni teknolojilerini tanıttı

Concorde Otel’de düzenlenen tanıtıma Airkam Direktörü Ali Kamacıoğlu Fronius İstanbul Genel Müdürü Nusret Bilen, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Elektrik Mühendisi Odası yetkilileri ve misafirler katıldı.

BİLEN: TÜM DÜNYADA 32 GW KURULU GÜÇ

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Fronius İstanbul Genel Müdürü Nusret Bilen, Avusturya merkezli firmanın teknik bilgilerini paylaştı. Bilen, Fronius’un 75 yıldır sürdürülebilir yenilikçi ürünler ve çözümler geliştirdiğini 24 saat güneş vizyonu ile amaçlarının tüm dünyada ihtiyaç olan enerjinin tamamen yenilenebilir enerji kaynakları ile sağlanması olduğunu vurguladı.

Tüm dünyada 32 GW kurulu güç kaynakları olduğunu belirten Nusret Bilen, günde 1900 inverter kurulduğunu toplam 3.5 milyon kurulu inverter olduğunu söyledi.

KAMACIOĞLU: ÇAĞIN ÖNDE GELEN YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİNİ GETİRECEĞİZ

Airkam Direktörü Ali Kamacıoğlu, Airkam ve Fronius işbirliğinde çağın önde gelen teknolojilerinin Kuzey Kıbrıs’a getirileceğini ve hem sanayi sektörünün hem de vatandaşın enerji sorunlarını yenilenebilir enerji sistemleri ile çözeceklerini vurguladı.

ASİLZADE: KALİTELİ SİSTEMLERİN ADAYA GELMESİNİN ÖNÜNÜN AÇILMASI GEREK

Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) İdare Amiri Osman Asilzade burada yaptığı konuşmada kaliteli sistemlerin Adaya gelmesinin önünün açılması gerektiğini vurgulayarak kapasitenin artırılması gerektiğinin önemine dikkat çekti.

KUTALMIŞ: YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELMEK ÖNEMLİ

KTEMO Başkanı Üner Kutalmış ise ülkemizde enerji alanında yaşanana sıkıntıların çözüm beklediğini bunun için yenilenebilir enerjiye yönelmenin altını çizdi. Çevre dostu yeni teknolojilerin önemine vurgu yapan Kutalmış bu konuda öncü olan Airkam ve FRONIUS firmalarını tebrik etti.

AMCAOĞLU: YILIN 333 GÜNÜ GÜNEŞ GÖREN BİR ÜLKENİN YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDAKİ FIRSATLARI KAÇIRMAMASI GEREK

Toplantıda son konuşmayı yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yılın 333 günü güneş gören bir ülkenin yenilenebilir enerji konusundaki fırsatları kaçırmaması gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu, bu konuda yapılması gerekenleri ötelemeyeceklerini, 2023 yılına kadar Türkiye ile enterkonnekte sistemin tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Amcaoğlu, yenilenebilir enerjiyle ilgili yasaların biran önce tamamlanması için çalıştıklarını, dünya gerçeklerine uyarak alternatif çözümlerle birlikte yol almak zorunda olunduğunun altını çizdi.