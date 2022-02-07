Ajanlık eğitimi aldığını zannederken dolandırıldığı ortaya çıktı

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07/02/2022

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Ajanlık eğitimi aldığını zannederken dolandırıldığı ortaya çıktı

ABD'nin Oregon eyaletinde yaşayan bir kadın Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nde çalışacak bir ajan olmak üzere bir yıl eğitim aldı. Daha doğrusu aldığını sandı... Talihsiz kadının dünyası dolandırıldığını anlamasıyla başına yıkıldı.

Sahte rozetler, asker yelekleri, silahlar... Tüm bunlar Oregonlu kadının ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi'nde (DEA) çalışma hayaliyle aldığı eğitimin birer parçasıydı. Ta ki akılalmaz dolandırıcılık hikâyesi ortaya çıkana kadar.

Bir yıl boyunca kendisini süpervizör olarak tanıtan bir adamdan eğitim alan ve DEA ajanı olacağına inandırılan kadının suçlamalarına Insider ulaştı.

Kadını bir yıl boyunca kandıran dolandırıcının, yaptıkları ortaya çıkınca sahip oldukları ekipmanların 'cosplay' (Fanların eğlence amaçlı olarak çeşitli aksesuarlar ve kostümler kullanılarak anime ve manga, film, oyun ve kitaplardaki kurgusal karakterlere bürünmesi) için olduğunu iddia ettiği de haberde yer alan inanılmaz detaylar arasında.

 

07/02/2022 18:53
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TAGS: Ajanlık eğitimi aldığını zannederken dolandırıldığı ortaya çıktı
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