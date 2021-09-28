Ajax, Beşiktaş’ı 2 golle yendi…

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'a 2-0 mağlup oldu.

Ajax ile Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci hafta maçında karşı karşıya geldi. Johan Cruyff Arena'da oynanan maçı Ajax 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller kaydetti.

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi'nin 10. dakikadaki şutunda top direkten döndü, Kenan Karaman'ın 62. dakikada attığı gol ise hakem Benoit Bastien'in faul düdüğü sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

Bu sonucun ardından Ajax puanını 6'ya çıkardı. Beşiktaş ise ikinci haftayı da puansız tamamladı.

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28/09/2021 21:41