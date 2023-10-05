Ajax, eski teknik direktörü Louis van Gaal'i danışman olarak göreve getirdi

Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Ajax'ta danışmanlık görevine, takımın eski teknik direktörü Louis van Gaal getirildi.

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05/10/2023

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Ajax, eski teknik direktörü Louis van Gaal'i danışman olarak göreve getirdi

Kulüpten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararla, teknik konularda danışmanlık görevine Van Gaal'in getirildiği belirtildi.

Sezona istediği gibi başlayamayan ve ligde 5 puanla 15. sırada yer alan Ajax'ta geçmiş sezonlarda teknik direktör olarak görev yapan 72 yaşındaki Van Gaal, Hollanda ekibine 3 lig şampiyonluğunun yanı sıra 1995'te UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmıştı.

Yeni görevini değerlendiren Van Gaal, "Ajax'a yardım etmek istiyorum. Şu aralar hayatımın büyük kısmını Portekiz'de geçiriyorum ve yeni görevim, bu durumla uyumlu olacak. Futbol bilgimle kulübe destek olmak istiyorum. Yine yukarıya giden yolu bulmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

05/10/2023 09:37
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TAGS: spor, haber, kıbrıs
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