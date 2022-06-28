Ajax, iki yıldızı için Manchester United'dan servet istedi

İngiltere Premier Lig'de yeni sezon öncesinde ilk antrenmanını bugün gerçekleştiren Manchester United'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Frenkie de Jong transferinde ilerleme kaydeden Manchester United, Anthony ve Lisandro Martinez için de görüşmelerini sürdürüyor.

Telegraph'ta yer alan haberde, Ajax'ın iki oyuncu için toplam 130 milyon sterlin istediği ifade edildi. Hollanda ekibinin Anthony için 70-80, Lisandro Martinez içinse 45-50 milyon sterlin arasında bonservis bedeli belirlediği kaydedildi.



Haberde, Ajax'tan ayrılarak Manchester United'ın başına geçen Erik ten Hag'ın eski öğrencilerinin transfer edilmesini istediği aktarıldı. Öte yandan Arsenal'in de Lisandro Martinez'i transfer listesinde bulundurduğu ifade edildi.

Anthony ve Lisandro Martinez, geçtiğimiz sezon Ajax'la lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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28/06/2022 14:01