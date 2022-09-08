Ajax Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Ajax, Rıdvan Yılmaz'ın takımı Rangers'ı 4-0 mağlup etti.

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08/09/2022

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Ajax Şampiyonlar Ligi'ne farklı galibiyetle başladı

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu ilk hafta maçlarıyla devam ediyor.

A Grubu'nda Ajax ile Rangers karşı karşıya geldi. Hollanda'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren goller 17' Edson Alvarez, 32' Steven Berguis, 33' Mohammed Kudus ve 80. dakikada Steven Bergwijn'den geldi.

Ajax'ta forma giyen Ahmetcan Kaplan, Rangers'ta ise milli futbolcu Rıdvan Yılmaz mücadelede süre almadı.

Grubun diğer maçında Napoli ile Liverpool karşı karşıya gelecek.

- Almanya'da gülen Sporting

Aynı saatte başlayan Eintracht Frankfurt - Sporting maçında gülen taraf 3-0'lık skorla Portekiz temsilcisi oldu.

65' Marcus Edwards, 67' Trincao 82 Nuno Santos'un golleriyle kazanan Sporting D Grubu'na iyi bir başlangıç yaptı.

08/09/2022 08:56
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TAGS: Ajax, Şampiyonlar Ligi
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