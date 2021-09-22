Ajax son iki maçta 14 gol attı

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Ajax, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Fortuna Sittard'ı 5-0 yendi.

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22/09/2021

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Ajax son iki maçta 14 gol attı

Eredivisie'nin zirvesindeki Ajax, 6. haftanın açılış maçında Fortuna Sittard'a konuk oldu. Ajax, Berghuis'in 11, Mazraoui'nin 27, Tadic'in 38, Kudüs'ün 72 ve Tagliafico'nun 77. dakikadaki golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Arka arkaya 4. galibiyetini alan lider Ajax, puanını 16'ya yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Fortuna Sittard ise 4 puanda kaldı.

Beşiktaş, 28 Eylül Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk olacak.

Ajax, ligdeki bir önceki maçı da 9-0 kazanmıştı.

22/09/2021 09:21
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TAGS: Ajax
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