Ajax ve PSV'den gol yağmuru

Hollanda liginde Ajax, Excelsior'u farklı mağlup etti.



İlk yarısını 3-0 önde kapattığı maçı 7-1 kazanan Ajax, puanını 25'e yükseltirken 10. hafta sonunda liderliğini sürdürdü. Excelsior ise 10 puanla 12. sırada yer aldı.



Ajax'a galibiyeti getiren goller Jorge Sanchez, Steven Berghuis, Brian Brobbey (2), Dusan Tadic, Steven Bergwijn ve Mohammed Kudüs kaydetti. Excelsior'un tek golü ise Nikolas Agrafiotis'ten geldi.



Ligde gelecek hafta Ajax, Waalwijk'i konuk edecek. Excelsior ise AZ Alkmaar'ı ağırlayacak.

PSV farklı kazandı

Hollanda liginde zirve takibini sürdüren PSV Eindhoven ise Ajax gibi farklı kazandı.



Utrecht'i evinde 6-1 mağlup eden PSV'de goller Xavi Simmons (2), Guus Til (2) ve Anwar El Ghazi'den (2) geldi.Aldığı galibiyetle puanını 24'e yükselten PSV Eindhoven zirve takibini sürdürdü ve ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı. PSV, ligde gelecek hafta Groningen'e konuk olacak. Utrecht ise Sparta Rotterdam'ı ağırlayacak.

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17/10/2022 10:15