Ajax'tan 558 milyon euro'luk çılgın satış!

Avrupa'nın futbolcu fabrikası Ajax, oyuncu satışı rekorunu kırdı.



Brezilyalı yıldızı Antony'yi 100 milyon euro'ya Manchester United'a satarak, 2022 yazının en pahalı transferinin tarafı olan Hollanda devi, tarihindeki en yüksek satışı da yaptı.

1960'lı yıllarda efsane teknik direktörü Rinus Michels'in tohumlarını attığı sistemle futbolcu üretim merkezine dönen Ajax, son dönemdeki transfer kazancıyla kasasını doldurdu.



Amsterdam ekibi son 5 sezonda futbolcu satışından 558 milyon euro kazandı.



Antony'den önce, Frankie De Jong, Matthijs de Ligt ve Hakim Ziyech gibi yıldızlarının Avrupa'nın devlerine ihraç eden Hollanda temsilcisi, söz konusu 5 sezonda 267 milyon euro'luk oyuncu alımı yaparak transferde 267 milyon net kar etti.



Anthony ile 2022 yazının rekorunu kıran Manchester United ise transferde Ajax kadar karlı değil.



Bu yaz 237 milyon euro'luk harcama yapan Kırmızı Şeytanlar, Sir Alex Ferguson'ın kulübe vedasından sonra 9 sezonda transferler için 1 milyar 600 milyon Euro ödedi.

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31/08/2022 12:58