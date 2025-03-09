Ajax’tan Seriye Devam: Üst Üste 10. Galibiyet!

Hollanda Eredivisie'nin 25. haftasında Ajax, deplasmanda PEC Zwolle’yi 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

MACPark Stadion’da oynanan karşılaşmada tek gol, 61. dakikada Kenneth Taylor’ın penaltı vuruşuyla geldi. Bu galibiyetle Ajax, 63 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.

PEC Zwolle ise son 5 maçında galibiyet alamayarak 25 puanla 14. sırada kaldı. Eredivisie’nin bir sonraki haftasında Ajax, AZ Alkmaar’ı konuk ederken, PEC Zwolle ise Sparta Rotterdam deplasmanına ç