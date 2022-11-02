Ajda Pekkan hayranlarını korkuttu
Süperstar Ajda Pekkan sevenlerini korkuttu. Sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçiren Pekkan'ın kalça kemiği çatladı, konserleri iptal edildi.
02/11/2022
Usta sanatçı Ajda Pekkan hayranlarını korkuttu.
76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurdu.
KASIM AYI KONSERLERİ İPTAL
Arınmış, Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını ve kasım ayı konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.