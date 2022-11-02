Ajda Pekkan hayranlarını korkuttu

Süperstar Ajda Pekkan sevenlerini korkuttu. Sabaha karşı evinde talihsiz bir kaza geçiren Pekkan'ın kalça kemiği çatladı, konserleri iptal edildi.

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02/11/2022

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Ajda Pekkan hayranlarını korkuttu

Usta sanatçı Ajda Pekkan hayranlarını korkuttu. 

76 yaşındaki sanatçının hayranlarını üzen haberi menajeri Oğuz Arınmış sosyal medyadan duyurdu.

KASIM AYI KONSERLERİ İPTAL

Arınmış, Pekkan'ın sabaha karşı evinde düşmesi sonucunda kalça kemiğinde oluşan çatlak nedeniyle ameliyata alındığını ve kasım ayı konserlerinin iptal edildiğini açıkladı.

02/11/2022 11:30
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TAGS: Ajda Pekkan
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