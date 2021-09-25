Ajda Pekkan hukuk mücadelesi başlattı

YouTube başta olmak üzere içerik sağlayıcılarda ve sosyal medya mecralarında Ajda Pekkan'a ait görüntüleri izinsiz yayınlayanlar için hukuki süreç başladı.

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25/09/2021

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Ajda Pekkan hukuk mücadelesi başlattı

Ajda Pekkan, sosyal medyada izinsiz çekilerek kullanılan konser görüntüleri ve videoların kaldırılması için avukatı Sadettin Dayıoğlu’na direktif verdi. Pekkan avukatı aracılığı ile hukuki ve cezai süreci başlattığını duyurdu.

Dayıoğlu’ndan edinilen bilgiye göre; yapılacak ihtarlara rağmen ısrarla ihlale devam eden kullanıcılar hakkında; 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası istemiyle dava açılması için savcılığa şikayette bulunulacak.

25/09/2021 16:54
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TAGS: Ajda Pekkan,  sosyal medya,  YouTube
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