Ajda Pekkan: İnsanlar vahşileşti

Bakım yaptıran Pekkan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni albümünün yolda olduğunu belirten şarkıcı; ”Albüm yapıyoruz. Herhalde şubatı bulur çıkması. Konserlerden fırsat bulamadık. Düet olur mu bilmiyorum. Düet birden bire belli oluyor. O yüzden şu an albüm yapıyorum diyorum” dedi. Öte yandan magazin gündemini son zamanlarda meşgul eden kadına taciz ve şiddet olayları hakkında da konuşan Pekkan; ”Hepimiz için çok acı. Hadi biz şahit oluyoruz gençlere çok üzülüyorum.Sosyal medya bu kadar gündem değildi tabii ki. Ben çok ümitliydim sosyal medya böyle geliştikçe insanlar evrilecek farklı olacaklar ama olmadı maalesef. Daha da vahşileşmeye başladı insanlar. Bıkkınlık var galiba. Psikolojik bir mevzu bu iki dakikada cevap verilecek işler değil. Ülkemizde dünyamızda neler oluyor. Neden bunlar oluyor bakmak lazım. Eskiden birbirini seven bir Türkiye vardı şimdi herkes birbirinden korkuyor. Bu konulara çok girmek istemiyorum. Çok güzel bir ülkeyiz. Üstümüze daha ülke yok. Vatanımız bizlerin gücüyle ayakta olacaktır. İnşallah her şey arzu ettiğimiz gibi olsun” ifadelerini kullandı.

AJDA PEKKAN’DAN CANAN KARATAY YANITI

Canan Karatay'ın veganlar için söylediği sözler hatırlatılan Pekkan; ”Herkesin bir doktrini var. Belki hanımefendi de haklıdır. Tabii insanların kendi kişisel beslenmeleriyle ilgili. Başkasının düşüncesine yanlış demek bana yakınmaz. Ben ünlü bir insanım diye kalıp da öyle deyip böyle demek olmaz” diyerek röportajı noktaladı. Kaynak/Sözcü