Ajda Pekkan virüse yakalandı: Doktoru İstanbul'dan Bodrum'a gitti

Usta sanatçı Ajda Pekkan corona virüse yakalandı. Konserleri ertelenen ve hastalığı ağır geçirdiği öğrenilen Pekkan'ın doktoru İstanbul'dan Bodrum'a gitti.

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04/08/2022
NTV

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Ajda Pekkan virüse yakalandı: Doktoru İstanbul'dan Bodrum'a gitti

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan, corona virüse yakalandı.

Bodrum'da sahneye çıkan ve iki saat boyunca şarkı söyleyen Pekkan, rahatsızlığı sonucu corona virüs testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan 76 yaşındaki Pekkan, karantinaya alındı.

Evinde karantinaya giren 76 yaşındaki şarkıcının tüm konserleri ertelendi. Hastalığı ağır geçirdiği öğrenilen usta sanatçının doktoru İstanbul'dan Bodrum'a gitti.

04/08/2022 09:44
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TAGS: ajda pekkan, covid, pozitif, bodrum,
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