Ajda Pekkan’a zina şoku!
Bülent Çavuşoğlu, Ajda Pekkan ile aşk yaşıyordu. Tuğçe Eyilik, eşi Bülent Çavuşoğlu’nun Ajda Pekkan ile aşk yaşadığını öğrenince, 2014 yılında boşanmıştı. Bu ilişki o tarihten bu yana devam ediyordu. Ancak Ajda Pekkan ve Bülent Çavuşoğlu mart ayında ilişkilerini sonlandırdı.
21/06/2018
Tuğçe Eyilik 15 Eylül 2006'da Bülent Çavuşoğlu ile evlenmiş, Kasım 2008'de oğulları Efe Paşa'yı dünyaya getirmişti. Tuğçe Eyilik, 2011'de eşinin kendisini Ajda Pekkan ile aldattığını iddia etmiş ve dava açmıştı.
BOŞANMA ZİNAYA BAĞLANDI
Olaylı bir sürecin sonunda Aralık 2014'te şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmışlardı. Posta’nın haberine göre, ihanete uğradığını söyleyen Tuğçe Eyilik olayı yargıya taşıdı. Mahkeme Bülent Çavuşoğlu'nun sadakatsizlik yaptığına karar verdi ve boşanmayı zinaya bağladı.